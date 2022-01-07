Бывшая солистка группы "ВИА Гра", известная украинская певица и актриса Надежда Мейхер показала фигуру в прозрачном платье и получила массу комплиментов.

Надежда Мейхер много времени уделяет своей внешности, поэтому в свои 39 лет выглядит стройной и ухоженной, передает Politeka.net.

В одном из интервью звезда призналась, что у них в семье никто не склонен к полноте. Певица призналась, что не может отказать себе в сладком, и даже иногда ест жирное. Один из секретов ее привлекательности - она пьет много жидкости, и носит с собой термос с водой с лимоном.

В результате звезда может позволить себе самые смелые наряды. Так, в новом Инстаграм-посте певица предстала в прозрачном черном платье, подчеркнувшем ее стройную фигуру.

Публикация быстро собрала около 20000 лайков и много комментариев. Пользователи Сети осыпали Надежду Мейхер комплиментами.

"Шикарная 🖤🖤", "потрясающая невероятная вы совершенство женской красоты очень красивая ❤️🔥👍💋", "Моей будешь..❤️❤️❤️", "Богиня любви и красоты", "Неотразимая 💫 Красавица👍❤ 💣🌟🌟🌟", - написали пользователи Сети.

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