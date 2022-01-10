Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Виктория Смеюха, которая 15 лет вместе со Славой Каминской пела в группе "НеАнгелы", а после развала коллектива начала бурную сольную карьеру, поделилась в Instagram ярким фото и заинтриговала поклонников.

На новой фотографии Виктория запечатлена в интересной локации, она стоит у огромного изображения взлетающего самолета. Перед камерой красотка появилась в соблазнительном прозрачном костюмчике, сквозь который просвечивается белье. Этот наряд красиво подчеркнул упругие прелести певицы. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице яркий макияж.

В подписи к фотографии Смеюха написала: "Потому что только смелых уважает высота! Драйв. Скорость. Динамика. Кураж. Запал. Именно такие ассоциации придут у каждого из Вас, как только Вы услышите ремикс на мой хит "Говори, что хочешь". Да, лирика может быть активной и энергичной! А еще она идеально подходит для того, чтобы в танце выражать свои чувства и эмоции. Уже вечером появится на свет мой новый ремикс!".

Напомним, Смеюха из "НеАнгелов" возле икон решила дать наставление украинцам: "Встречайте каждый день с надеждой...".

Как сообщала Politeka, Смеюха из "НеАнгелов" подчеркнула эффектную фигуру платьем в горошек: "Так держать".

Также Politeka писала, что Смеюха поразила откровениями об унижениях, пережитых в "НеАнгелах": "Я молчала 15 лет".