Известная украинская певица и бывшая участница группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха поделилась новой фотографией и поздравила украинцев с Рождеством.

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram популярная украинская певица и бывшая участница группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха, которая начала сольную карьеру, часто делится с поклонниками личными фотографиями и видео.

На этот раз исполнительница опубликовала фотографию возле иконы и поздравила поклонников с праздником Рождества Христова.

"Любимые, поздравляю Вас с добрым светлым праздником Рождества! ❤️Встречайте каждый день с надеждой на лучшее, сохраняйте свою естественную красоту и чистоту души. Желаю мира, душевного уюта и гармонии нашим семьям.

Пусть этих три составляющих никогда не покидают вашу жизненную картину, которую вы разрисуете только яркими красками! ",- написала Смеюха.

В комментариях поклонники ответили певице.

"С Рождеством Христовым!", "С праздниками, Викся ❤️", " Катя, с Рождеством, пусть удача всегда сопутствует тебе 😍 будь счастлива, здорова, любима. Пусть все задуманное сбудется! ❤❤❤", "Поздравляю со светлым Рождеством Христовым)))", - написали в сети.

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