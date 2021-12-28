Как пишет Politeka.net, Виктория Смеюха является популярной отечественной артисткой. 15 лет звезда пела в группе "НеАнгелы", но теперь занята сольной карьерой. Неадвно Виктория выпустила новый сингл, видео на который размещен на Ютуб. За 2 недели видеоработа набрала более 600 тысяч просмотров. Не забывает Смеюха и об Инстаграм, где делится с фолловерами самым интересным.

На новом фото Виктория была в платье в горошек и с поясом на талии.

"Приближается время чудес", - написала Виктория.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Куколка", "Обалденное фото", "Браво, браво. Так держать", "Красотка", "Какая красота", "Очень хорошее фото. Приятно смотреть, красавица очаровательная", "Будем ждать чуда!!!", "Синий цвет к лицу ... И к характеру, хотя к характеру больше красный", "Фотошоп рулит".

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