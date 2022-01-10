Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Даша Астафьева опубликовала фото с отдыха. Она позировала в эффектном купальнике, продемонстрировав свою фигуру во всей красе.
«Самое неприятное, что можно спросить у человека, который на отдыхе – «Когда ты возвращаешься». Если бы был этикет этого мероприятия, я бы всеми руками и ногами голосовала, обозначить этот пункт жирным шрифтом! Жирным, как то желание ощутить себя живым, и значимым. Собой настоящим - счастливым без причины до слез. Слышащим, наконец-то, свои собственные мысли, а не будильник, соседей, прохожих с их осуждающим назойливым взглядом», - отметила Астафьева.
В комментариях певице оставили массу комплиментов.
«Не сожгите причал», «Зачётное фото!», «Фигура шикарная», «Стройная, невероятно красивая!», «Бомба», «Афродита из пены морской», «Дашенька, хорошего вам отдыха, неспешного и яркого», - пишут пользователи сети.
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Напомним, что Даша Астафьева рассказала, что вынуждена делать ради шикарной фигуры: "Через день...".
Как сообщала Politeka, Астафьева показала, как проводит отпуск около океана: "Произведение Вселенной".
Также Politeka писала, что Астафьева в эффектном купальнике рассказала, что радует ее на отдыхе.