Відома українська співачка і колишня солістка гурту Nikita Даша Астаф'єва розповіла про те, в якій компанії вирушила на відпочинок.

Як пише Politeka.net, у своєму Instagram зірка поділилася новим яскравим фото. Як і багато інших зірок, Астаф'єва вирішила втекти від української вогкої січневої погоди туди, де тепло і світить сонце. У своєму пості співачка розповіла, що склало їй компанію на цю поїздку.

"Людині треба відлітати. Цей факт, кожен раз дає відчути себе живим і справжнім. Я є. Це перше, що відчуваєш коли ноги торкаються далекої землі. В черговий раз полетіла в приємній компанії-Книга. Початок не дає засумніватися в правильності вибору", - написала Астаф'єва.

В уривку з книги, яким вона поділилася, йшлося про депресію і любов.

Крім того, Даша показала знімок, на якому позувала в леопардовому купальнику на тлі блакитного неба.

Шанувальники співачки не змогли пройти повз.

"Моя тигриця-леопардиця улюблена! Ноу депрессо, Ай лав Ю!!", "Ваші слова живі і наповнені змістом!", "Дашунін, гарного відпочинку і перезавантаження!", "Красива дуже", "Хороша Даша", - пишуть люди.

Нагадаємо, Астаф'єва розкрила, що змушена робити, щоб підтримувати шикарну фігуру.

Як повідомляла Politeka, одягнена Астаф'єва після жарких фотосесій вразила скромними кадрами.

Також Politeka писала, що суди зруйнували відносини Даші Астаф'євої з нареченим, весілля не буде.