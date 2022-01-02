Відома українська співачка і зірка Playboy Даша Астаф'єва показала шанувальникам свої тренування в спортзалі, одягнувши велосипедки та чорний топ.

Як повідомляє Politeka.net, популярна 36-річна українська модель та співачка Даша Астаф'єва, яка була солісткою гурту "NikitA", часто публікує в своєму Instagram особисті світлини та відео, а також розповідає шанувальникам про свої плани.

Цього разу Даша опублікувала декілька відео у сторіс та показала, як займається в спортзалі, щоб підтримувати шикарну фігуру.

Так, співачка одягнула чорні кросівки, велосипедки і топ та інтенсивно виконувала вправи.

Пізніше співачка переодягнулася в штани та качала прес.

"Все! Жарти закінчилися) Через день повернулася до звичних справ", - написала Даша Астаф'єва.

Нагадаємо, що суди зруйнували відносини Даші Астаф'євої з нареченим, весілля не буде: "Це дуже складно...".

Раніше Politeka повідомляла, що Астаф'єва в корсеті присіла просто неба, здивувавши кадром з гусьми: "Вища ліга спокуси".

Також Politeka писала, що Астаф'єва розкуто покрутила формами на вулиці, ледь прикривши форми халатом: "В точку!".