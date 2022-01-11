Как передает Politeka.net, Андрей Хлывнюк является известным украинским певцом. Он прославился благодаря своей группе "Бумбокс", где выступает солистом. Недавно стало известно о том, что он разводится со своей супругой Анной Копыловой, с которой был более 10 лет в браке.
Так, на этот раз лидер группы "Бумбокс" опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Андрей Хлывнюк показал, как проводит время после тяжелого рабочего дня. Он набрал ванну и лег в неё отдохнуть с бутылкой напитка.
"Заслужил. Ось і вечір вівці після броду", — вспомнил слова песни "Черемшина" Андрей Хлывнюк.
Как менялось лицо Аллы Пугачевой после пластических операций: "Такая разная..."
"Не понимаю, что со мной": финалист "Холостячки" с Мишиной Тригубенко пожаловался на свое состояние
Хименес-Браво из "Мастер Шеф" признался украинцам, что его бесит: "Больше всего меня раздражает..."
Ткач из "Квартал 95" укатил из Украины, прихватив жену и дочь: "Наконец-то дождался"
Репяхова засняла, в каких условиях живет 81-летняя мама Виктора Павлика: старая мебель и портреты сына
Напомним, что в этом году Андрей Хлывнюк развелся с женой Анной Копыловой. За 11 лет брака у пары родилось двое детей – 11-летний Иван и 8-летняя Александра. По данным СМИ, инициатором развода была именно Анна.
Ранее сообщалось, лидер "Бумбокс" Хлывнюк раскрыл секрет клипа, в котором снялась его бывшая: "Решила отказаться от..."
Также, всплыли новые факты о съемках клипа "Бумбокс", в котором появилась бывшая Хлывнюка: "Не удалось избежать..."
Politeka рассказывала, появились новые подробности о клипе, в котором снялась экс-возлюбленная Хлывнюка Гоций: "Отношения с любимым..."