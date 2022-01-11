Как передает Politeka.net, Андрей Хлывнюк является известным украинским певцом. Он прославился благодаря своей группе "Бумбокс", где выступает солистом. Недавно стало известно о том, что он разводится со своей супругой Анной Копыловой, с которой был более 10 лет в браке.

Так, на этот раз лидер группы "Бумбокс" опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Андрей Хлывнюк показал, как проводит время после тяжелого рабочего дня. Он набрал ванну и лег в неё отдохнуть с бутылкой напитка.

"Заслужил. Ось і вечір вівці після броду", — вспомнил слова песни "Черемшина" Андрей Хлывнюк.

Напомним, что в этом году Андрей Хлывнюк развелся с женой Анной Копыловой. За 11 лет брака у пары родилось двое детей – 11-летний Иван и 8-летняя Александра. По данным СМИ, инициатором развода была именно Анна.

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