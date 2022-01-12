Бывшая участница шоу "Холостяк-10" Анна Неплях, которая вошла в ТОП-16 на конкурсе "Мисс Вселенная", решила рассказать о себе и переменах во внешности за последние годы.

27-летняя днепрянка Анна Неплях имеет много увлечений, интересов и теперь активно ведет страницу в социальной сети Инстаграм, рассказывая о буднях и жизни после конкурса, пишет Politeka.net. Девушка решила показать свои архивные кадры, сделанные до конкурсов и всяких преображений.

«Вы удаляли комки Биаша? Скулы огонь» - пишут Неплях в сети. Она решила отреагировать и рассказать, что делала с собой:

«Это называется похудеть, в сравнении с фото 2017 года, когда я еще не набрала. У меня нет ни одной пластической операции. Кстати, тут и губы не колоты» -высказалась Неплях.

Она рассказала и о своей дорогой покупке из прошлого:

«В 2015 году впервые полетела в Париж и купила себе сумку за 350 евро, для меня это была дорогая покупка. Долгое время мне было сложно покупать себе дорогие вещи. Сейчас с этим проблем нет».

Отметим, Неплях мечтает создать собственный женский центр, где бы предоставлялась психологическая помощь, а также помогали развить творческие таланты и другое.

На ее странице много позитивных постов, и, кажется, девушка всегда радуется жизни, поэтому в Сети поинтересовались у красотки часто ли она плачет, и какие этому причины.

"Я еще та драма квин. Плачу, когда никто не видит и снимаю на камеру, чтоб более драматично было. Дела сердечные. Но чаще плачу на фильмах, спектаклях каких-то, роликах в интернете, песнях", - поделилась Анна Неплях.

Напомним, экс-участница "Холостяка" завоевала титул "Мисс Украина Вселенная 2021"

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