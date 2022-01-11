Известная украинская певица и модель, экс-солистка группы Nikita Даша Астафьева дала совет женщинам, которые переживают из-за своего возраста.

Как пишет Politeka.net, сейчас Даша Астафьева отдыхает за границей. Артистка наслаждается отдыхом в теплых краях и свободным временем. Чтобы не скучать, она решила ответить на вопросы своих поклонников.

«Как не чувствовать себя старой в 27? Про 30+ вообще молчу», - спросили у Астафьевой.

«Повыделуйтесь до 30…а потом родитесь заново. Все зависит от состояния, которое зарождают те, кого вы впускаете в свою жизнь…от занятий и картинки. Мне, например, 10 снаружи, 8 внутри», - отметила певица, сопроводив ответ ярким фото, на котором предстала в роскошной блузке и эффектном мини.

Также Астафьева посоветовала поклонницам бороться с ленью и лишним весом. Все остальное, по ее словам, решится само собой. Эффективный способ борьбы с ленью, по мнению артистки, собака.

Напомним, что Астафьева в леопардовом бикини рассказала, что ее радует: "Приятная...".

Еще Politeka писала, что Даша Астафьева в нереальном купальнике похвасталась фигурой без изъянов: «Афродита».

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