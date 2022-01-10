Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Даша Астаф'єва опублікувала фото з відпочинку. Вона позувала в ефектному купальнику, продемонструвавши свою фігуру у всій красі.

"Найнеприємніше, що можна запитати у людини, яка на відпочинку – «коли ти повертаєшся». Якби був етикет цього заходу, я б усіма руками і ногами голосувала, позначити цей пункт жирним шрифтом! Жирним, як те бажання відчути себе живим, і значущим. Собою справжнім - щасливим без причини до сліз. Коли чуємо, нарешті, свої власні думки, а не будильник, сусідів, перехожих з їх осудливим настирливим поглядом", - зазначила Астаф'єва.

У коментарях співачці залишили масу компліментів.

"Не спаліть причал", "Залікове фото!", "Фігура шикарна", "Струнка, неймовірно красива!", "Бомба", «Афродіта з піни морської», "Дашенька, гарного Вам відпочинку, неспішного і яскравого", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Даша Астаф'єва розповіла, що змушена робити заради шикарної фігури: "через день...".

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва показала, як проводить відпустку біля океану: "витвір Всесвіту".

Також Politeka писала, що Астаф'єва в ефектному купальнику розповіла, що радує її на відпочинку.