Актриса Анна Кошмал, которая сыграла роль Женьки в "Сватах", решила ответить на вопросы о беременности, фигуре и многом другом.

Как пишет Politeka.net, Анна Кошмал стала популярной актрисой благодаря сериалу "Сваты". Теперь за звездой следят сотни тысяч фанатов в Инстаграм, где она делится с ними самым интересным.

Анна решила в новых сторис ответить на вопросы фанатов.

"Задайте мне вопрос", - предложила поговорить Кошмал.

"Делали какие-нибудь уколы красоты в лицо?", - спросил фанат.

"Какие уколы красоты в 27 лет? Зачем?", - спросила в ответ Анна.

"Можно ваше фото во время беременности...", - попросил фанат.

Кошмал продемонстрировала фото, которое у нее попросили.

"Вы болели ковидом? Если да, то как перенесли?", - спросил фанат.

"Болела, перенесла легко, один день невысокой температуры и на пару дней исчезли вкус и запах", - ответила Анна.

"Вы ходите в спортзал? Или только йога?", - задал вопрос о фигуре фанат.

"Только йога", - ответила Анна и показала свою фигуру в корсете.

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