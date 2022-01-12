Как пишет Politeka.net, Анна Кошмал стала популярной актрисой благодаря сериалу "Сваты". Теперь за звездой следят сотни тысяч фанатов в Инстаграм, где она делится с ними самым интересным.
Анна решила в новых сторис ответить на вопросы фанатов.
"Задайте мне вопрос", - предложила поговорить Кошмал.
"Делали какие-нибудь уколы красоты в лицо?", - спросил фанат.
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"Какие уколы красоты в 27 лет? Зачем?", - спросила в ответ Анна.
"Можно ваше фото во время беременности...", - попросил фанат.
Кошмал продемонстрировала фото, которое у нее попросили.
"Вы болели ковидом? Если да, то как перенесли?", - спросил фанат.
"Болела, перенесла легко, один день невысокой температуры и на пару дней исчезли вкус и запах", - ответила Анна.
"Вы ходите в спортзал? Или только йога?", - задал вопрос о фигуре фанат.
"Только йога", - ответила Анна и показала свою фигуру в корсете.
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