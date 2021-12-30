Украинская актриса Анна Кошмал, которая играет роль Жени Ковалевой в сериале "Сваты", впечатлила видом в свадебном платье и белоснежной фате.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Анна Кошмал опубликовала архивное фото, сделанное во время съемок сериала «Сваты». Как известно, на телеэкраны наконец-то вышел долгожданный последний сезон сериала, о котором мечтали поклонники. В нем героиня Кошмал выходит замуж.

«Селфи почти 5-летней давности…(4,5) Ну вот и последняя серия, очень особенная для меня», - подписала фото актриса.

В комментариях Анне Кошмал оставили массу комплиментов. Также поклонники расхвалили новый сезон сериала.

«Так долго ждали новый сезон, а он, не успев начаться, уже заканчивается», «Выходи за меня», «Как жалко, что сегодня вся эпоха сериала сваты заканчивается, это был шедевр», «Ну и как теперь жить без сватов дальше», «Такая трогательная серия получилась, а в конце слеза выступила. Как будто эпоха ушла», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Анна Кошмал засветилась в обнимку с Войтенко: "Светлый и горящий".

Ранее Politeka писала, что Анна Кошмал в купальнике похвасталась фигурой мечты: "Как всегда...".

А еще Politeka сообщала, что Анна Кошмал показала закулисье нового сезона «Сватов»: "Еще немного...".