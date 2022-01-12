Как сообщает Politeka.net, популярная американская теледива и бизнесвумен Ким Кардашьян, которая начала активно заниматься своим брендом белья и одежды для дома, продолжает интриговать новыми нарядами. Как известно, модель лично рекламирует каждую новинку, чем не редко озадачивает поклонников.
«Искусственная кожа готовая поднять ваш зимний гардероб на новый уровень. Присоединяйтесь к списку ожидания» - коротко сказано в подписи под кадрами, на которых Ким с удовольствием демонстрировала свои формы.
Именно они обычно и вызывают бурную реакцию в сети, ведь модель имеет неестественную талию и пышные бедра, которые сделала заметно больше.
«Напоминает желе; Даже не знаю, выглядит рисково; когда пополнение???; Какого цвета этот?; Пожалуйста, делайте больше коллекций для активного отдыха!; Будете ли вы выходить в кожаных штанах 👀; Любовь ❤️; я нуждаюсь; 🙌 Красота🔥🔥; выглядит дорого; Она когда-нибудь промахнется? Сомневаюсь; Ким 😭 забирает все мои деньги».
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Как можно заметить, Ким не устает радовать фанатов со своего мира новыми снимками и видео. Также недавно звезда выложила на своей странице результаты новой фотосессии, в которой предстала в необычном образе.
На новых снимках Ким запечатлена в странной локации – это узкая светлая комната с голыми стенами. Перед камерой светская львица появилась в откровенном образе – черном вызывающем боди и широких рваных штанах. Этот наряд подчеркнул пышные формы и стройную фигуру красотки. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и уверенный вид.
Напомним, Ким Кардашьян в непривычном образе с дочерью появилась на отдыхе: "Будущая замена растет".
Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян в купальнике кокетливо выгнулась и показала все свои достоинства: "Как булочка".
Также Politeka писала, что Ким Кардашьян в маечке с декольте устроила "сеанс" соблазнения в своей гардеробной: "Эксклюзивная женщина".