В сети всплыло забавное фото Тины Кароль с Даном Баланом, на котором их прифотошопили друг к другу, однако фанаты просто в восторге от снимка.

Как сообщает Politeka.net, на фан-странице в Instagram, посвященной паре Дана Балана и Тины Кароль опубликовали совместное фото этих артистов, на котором их прифотошопили друг к другу. Надо сказать, что снимок выглядит очень натурально, почти как настоящий, а певцы на нем предстали действительно, как влюбленная парочка.

Отметим, что Тине и Дану приписывают романтические отношения еще со времен их участия в "Голосі країни". Тогда артисты неприкрыто флиртовали и подогревали интерес публики. И хотя теперь они все это опровергают, поклонники продолжают верить, что Кароль и Балан вместе.

В комментариях к черно-белому фото Дана и Тины началось бурное обсуждение: "Класс", "Сильно", "Великолепно", "Классные", "Смотритесь классно", "Вау", "Красивая пара", "Супер", "Красиво смотритесь".

Напомним, Еще одно "доказательство" романа между Даном Баланом и Тиной Кароль показали в Сети: "Любовь или…".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль позволила Дану Балану прикоснуться к ней как можно нежнее: "Будем надеяться, что…".

Также Politeka писала, что Дан Балан и Тина Кароль вызвали переполох, появившись на одной сцене: "Искрилась от счастья".