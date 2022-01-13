Участница "Холостяка" с Михаилом Заливако и финалистка проекта Юлия Бельченко ("Зайка") показала, как проводит время с Надин во время полета.

Как сообщает Politeka.net, бывшая участница шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако Юлия Бельченко не смогла победить на проекте в финале, однако стала популярной благодаря шоу и даже стала блогером. Теперь в Инстаграм девушки можно увидеть довольно много разных кадров.

В этот раз Юлия заинтересовала видео с экс-участницей "Холостяка" Надин, которая выбыла из шоу задолго до финала, однако успела подружиться с девушкой и даже не раз отдыхала вместе с ней.

«Самолёт реально стремный, надеюсь мы долетим. Надин говорит, что самолет похож на маршрутку, едущую на Черновцы» - посмеялась «Зайка» над самолетом, в котором летела во Львов. После она с Надин также показала сладкий перекус, который им дали во время обслуживания.

Любит также Юлия хвастаться своими покупками и забавными моментами. В этот раз она устроила примерку новых нарядов перед зеркалом и рассказала, где она покупает нужные ей вещи. Причем Бельченко также призналась – платье, которое ей снова понравилось, она ранее хотела вернуть.

Ранее, после новогодних скидок, ей захотелось все же забрать его. Поэтому Юлия снова блистала в салатовом наряде и рассказывала, как ей идет такой фасон.

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