Дженнифер Лопес в свои 52 года не прекращает вести активную жизнь, снимается в новых клипах, а также продолжает свою карьеру актрисы.

Как пишет Politeka.net, известная на весь мир исполнительница 52-летняя Дженнифер Лопес приняла участие в съемках комедии, которая выйдет уже в феврале. Об этом сама артистка рассказывала не раз, а недавно даже успела дать интервью.

«Я сняла еще один сезон World of Dance сразу после Суперкубка, — говорит Лопес, — и в наш последний день я прилетела в Майами и осталась там на отдых. Мне действительно нравилось быть дома и ужинать с детьми каждый вечер, чего я не делала, наверное, никогда» — говорит Лопес о том, чему она научилась на карантине.

«Это было настоящим откровением и переоценкой, чтобы действительно взглянуть на то, что работает и что не работает. Вы думали, что у вас все в порядке, но вы спешите, и вы работаете, и они идут в школу, и мы все занятые. Переоценка важна» - заключила Лопес в интервью, которое процитировал один из фотографов. Она рассказала, что именно это помогает ей быть в форме.

Как правило, Лопес часто пишут, что она выглядит на тридцать лет, не более, она с легкостью показывает себя в купальниках и не любит прятать свои формы. Дело в том, что ведет артистка активный образ жизни, избавилась от вредных привычек и редко появляется на праздничных звездных застольях.

Зато на красной дорожке она способна уверенно доказать, что выглядит ничуть не хуже молодых актрис. В нежно-розовом платье с внушительным декольте и вырезом на все бедро она показала идеальный загар.

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