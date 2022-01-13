Как сообщает Politeka.net, популярная украинская артистка Наталья Могилевская поделилась в своем Instagram снимком с премьеры новогоднего мюзикла "Новая Снежная Королева", в котором главную роль сыграла Оля Полякова.

На новой фотографии Наташа поразила результатами похудение, которое удачно подчеркнула новым образом. Как видно, певица позирует в коричневой кожаной юбке-миди и теплом свитере с широким поясом, который подчеркивает талию. Свой образ артистка дополнила стильными босоножками на каблуках. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к фото Могилевская написала: "Оля, я так спешила к тебе на премьеру, что поскользнулась на крыльце своего дома и сломала каблук! Поздравляю моих друзей с потрясающей премьерой! Серёжа, какой же ты молодец, что смог поднять этот проект! И очень хочется верить, что это первый шаг к большому сказочно-музыкальному будущему Украины! Оля – ты самая снежная из королев. Горянский – ты самый добрый из Санта Клаусов! Дима Коляденко – ты самая стильная бабушка в колготках от Гуччи из тех, кого я знаю!".

Напомним, Могилевская показала, как "издевается" над своим любимцем: "Время позвонить в службу спасения животных".

Как сообщала Politeka, Могилевская поделилась своим восторгом, появившись с загадочным мужчиной: "Это случилось!".

Также Politeka писала, что Могилевская в кожаной юбке перед елкой восхитила кадрами: "Вы лучшая".