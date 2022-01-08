46-летняя певица Наталья Могилевская опубликовала обращение в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).
Наталья Могилевская была запечатлена перед новогодней елкой. Певица нарядилась в кожаную юбку и свитер с блесками, подчеркнув талию кожаным поясом.
Артистка записала поздравление с Рождеством, кторое большинство украинцев празднуют 7 января.
«С Рождеством! Пусть Бог дарит нам любовь, тепло, уют в наших домах. Прощение всего, что мы делали и делаем не так и поможет нам благодарность, уважение друг к другу и безусловная любовь. Любви нас всем! С Рождеством Христовым», - обратилась певица к украинцам.
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Поклонники певицы ответили на поздравление.
"С Рождеством Вас Наталья всех благ Вам и вашим родным", "Спасибо и вас с праздником", "Вы лучшая", - пишут в комментариях.
Напомним, Могилевская зацепила за живое и украинцев, и белорусов: "Спасибо, Наташа, за смелость, за правду"
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