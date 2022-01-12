Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская - успешный продюсер и певица из Украины. У звезды есть собака - черный лабрадор (девочка) по кличке Ая. Звезда признавалась, что не знала как назвать домашнего любимца, поэтому просто взяла первую и последнюю букву алфавита для клички. Также в одном из интервью Наталья отметила, что когда ехала за собакой, то хотела взять лабрадора-мальчика шоколадного цвета, но вернулась с девочкой черного цвета, так как сразу поняла, что это ее собака. На новом фото в Инстаграм Могилевская показала свою любимицу и "издевательства" над ней.

На фото Наталья была вместе с собакой. На Ая были надеты ушки кролика.

"Делай то, что тебе нравится делать!

Так советуют именитые и знаменитые на весь мир психологи.

Я захотела, чтобы Ая стала кроликом. Теперь Ая - кролик.

Я считаю, что самое время позвонить в службу спасения животных и пожаловаться на Могилевскую, что она издевается над животными", - написала Наталья, подшучивая.

Фанаты поставили почти 3 тысячи лайков и написали комментарии:

"А как звать собачку?", "Милота", "Наташа, какая вы классная", "Вы очень красивая", "Милахи две", "Красотка. Лучшая из твоих последних".

Напомним, Могилевская в одном полотенце зацепила Козловского, экс-возлюбленного Ирины Билык и других

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