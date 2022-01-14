Известная украинская актриса, Ольга Сумская, похвасталась мужем своей старшей дочери, Тони Паперной, и поздравила его с важным днем, разместив несколько фото.

Ольга Сумская решила поздравить своего зятя, который живет в России, с днем рождения, пишет Politeka.net. Как известно, у звезды две дочки - Тоня и Анна. Старшей уже 31 год и она давно живет в Москве, где построила карьеру и личную жизнь.

В частности, Тоня Паперная живет с актером Владимиром Яглычом, от которого родила двоих детей.

14 января артист отметил 39-летие, с чем его поспешила поздравить теща - Ольга Сумская. Звезда разместила в своих сторис несколько фото.

Примечательно, что Тоня сделала пост, посвященный мужу

"С днем рождения, зеница моего ока 🤍", - написала звезда.

Пост быстро собрал много комментариев и лайков, тут также отметилась Ольга Сумская.

"С ИМЕНИННИКОМ!Самые искренние поздравления нашему Володе! Быть добру!❤️🎂🎈", - написала она.

"Уррра🎉🎉🎉🎉поздравляем Владимира Владимировича🥂🥂🥂🥂", "С именинником вас! 💐Здоровья, счастья и исполнения всех-всех желаний! 🥳🤗❤️🎉", "С днём рождения Владимира🥳гармоничная пара, всех благ и здоровья ☺️", - прокомментировали остальные.

Напомним, что Ольга Сумская публично обратилась к дочери, живущей в России

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