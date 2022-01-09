Как сообщает Politeka.net, семья известной актрисы Ольги Сумской и ее мужа Виталия Борисюка нередко попадает в центр обсуждений, поскольку пара ведет довольно активный образ жизни. В этот раз Ольга порадовала кадрами из отпуска, который они себе устроили после Рождества.

«Еще несколько дней отдыха в любимом гостиничном комплексе!❤️ Спасибо за гостеприимную атмосферу и отличный сервис! Вы самые лучшие! Спортивные костюмы🎄» – написала Ольга под счастливыми кадрами, которые сделала на курорте.

Поклонники решили обсудить увиденное:

«красиво!; Самые лучшие! Ольга Вячеславовна , так держать, люблю ❤️; Какие вы прекрасные; костюмы извините, посредственные. Платья Вам и классические костюмы мужу идут намного больше👌; Какие Вы хорошие!..; ❤️красавцы! Хорошо отдохнуть!; Олечка вы красотка😍 а теперь хорошо так смотритесь; Всегда красивая и природная, а главное счастливая пара».

На Рождество семейство нарядилось в украинские вышиванки - Ольга пожелала всем счастливых праздников. На фото можно рассмотреть улыбающуюся Ольгу Сумскую в платье, пиджаке-вышиванке и кораловых бусах. Рядом стоит не менее счастливый Виталий Борисюк в рубашке-вышиванке. В руках они держат тарелку с кутей.

Нагадаємо, Сумська похвалилася своїм відпочинком з чоловіком Борисюком і донькою.

Як повідомляла Politeka, 55-річна Сумська в розкішній сукні-вишиванці показала обличчя крупним планом.

Також Politeka писала, що Сумська в розкішній вишиванці показала приклад, як виглядати в 55 років.