Как сообщает Politeka.net, известная актриса Ольга Сумская решила показать кадры с допремьерного показа фильма, в котором снималась в прошлом году вместе с Владимиром Остапчуком и другими артистами. На мероприятии Ольга появилась в классическом черном платье без принтов и распустила волосы.
«Львов, спасибо!✋🏻Состоялся первый допремьерный показ нашей классной комедии «Любовь и блогеры»!❤️🎬 Я наконец первый раз просмотрела фильм… И это действительно очень достойно. 🏻Комедия для всей семьи! А дальше, 12 января, нас встречает Ивано-Франковск!!! Линия Кино Космос! Удачи нам, команда!!!🎬👏🏻» - пишет Сумская под кадрами.
Поклонники поддержали:
«Вы создали такую атмосферу; Поздравляем! Будем ждать ты премьер в кинотеатрах💖; Ивано франковск ждёт вас; Ждем с нетерпением премьеры в кинотеатрах!! Скорее бы уже) 🔥❤️🙌 Очень интригующе! 😍; Очень крутой фильм ,легкий ,смешной ,а шутки это нечто; Приветствую с премьерой)))».
Как менялось лицо Аллы Пугачевой после пластических операций: "Такая разная..."
Звезда "проклятого" сериала ушел из жизни при загадочных обстоятельствах: первые детали трагедии
Анна Тринчер в чулках и неприличных позах вызвала ажиотаж: "Ого, как голодна"
Эктор Хименес-Браво из «Мастер Шеф» заговорил о беременности Могилевской: «Такое лучше…»
Неприятностями закончился для Евгения Кота концерт Кароль, выяснились подробности: "На сцену больше я не вышел"
Ранее Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком и дочкой Анной сейчас отдыхают в Буковеле, откуда артистка делится интересными кадрами.
«Сегодня день благодарнасти! Итак, хотим сказать СПАСИБО команде горнолыжного курорта @bukovel за красоту, которая нас окружает!❄В этом году в Буковеле настоящее наслаждение! Ну и мама на трассе – это отдельная тема 😂⛷…Аня @gandzyazen сразу сделала пародию под названием «О, как звенит!» - написала актриса в новом посте.
Напомним, 55-летняя Сумская показала, как развлекается с Борисюком на горнолыжном курорте
Как сообщала Politeka, Ольга Сумская в спортивном костюме повеселилась с мужем на курорте: "А теперь хорошо"
Также Politeka писала, что Сумская прижалась к Борисюку, оказавшись на морозе без верхней одежды: "Всегда вместе"