Как сообщает Politeka.net, известная актриса Ольга Сумская решила показать кадры с допремьерного показа фильма, в котором снималась в прошлом году вместе с Владимиром Остапчуком и другими артистами. На мероприятии Ольга появилась в классическом черном платье без принтов и распустила волосы.

«Львов, спасибо!✋🏻Состоялся первый допремьерный показ нашей классной комедии «Любовь и блогеры»!❤️🎬 Я наконец первый раз просмотрела фильм… И это действительно очень достойно. 🏻Комедия для всей семьи! А дальше, 12 января, нас встречает Ивано-Франковск!!! Линия Кино Космос! Удачи нам, команда!!!🎬👏🏻» - пишет Сумская под кадрами.

Поклонники поддержали:

«Вы создали такую ​​атмосферу; Поздравляем! Будем ждать ты премьер в кинотеатрах💖; Ивано франковск ждёт вас; Ждем с нетерпением премьеры в кинотеатрах!! Скорее бы уже) 🔥❤️🙌 Очень интригующе! 😍; Очень крутой фильм ,легкий ,смешной ,а шутки это нечто; Приветствую с премьерой)))».

Ранее Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком и дочкой Анной сейчас отдыхают в Буковеле, откуда артистка делится интересными кадрами.

«Сегодня день благодарнасти! Итак, хотим сказать СПАСИБО команде горнолыжного курорта @bukovel за красоту, которая нас окружает!❄В этом году в Буковеле настоящее наслаждение! Ну и мама на трассе – это отдельная тема 😂⛷…Аня @gandzyazen сразу сделала пародию под названием «О, как звенит!» - написала актриса в новом посте.

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