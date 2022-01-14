Известная певица и актриса Надежда Мейхер удивила фанатов кадрами из новой фотосессии, а которой появилась в образе с рогами.

Как сообщает Politeka.net, знаменитая украинская певица Надежда Мейхер, которая начинала карьеру в группе "ВИА Гра", часто делится с поклонниками яркими фото на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда удивила кадрами из новой фотосессии, в которой предстала с рогами.

Как видно, Надя запечатлена в интересной локации с тусклым светом. Перед камерой она появилась в загадочном темном образе – на ней черное платье, которое подчеркнуло изящные плечи и бюст. Волосы красотки распущены и растрепаны, а на лице легкий макияж, завершают образ темные оленьи рога.

В подписи к фото Мейхер написала: "Чтобы побывать во Вселенной, достаточно заглянуть вглубь себя…". Поклонники оценили новую фотосессию звезды, и принялись ее обсуждать: "Надежда, за чем рога?", "Малефисента", "Ох, Надя… прелесть ты!", "Валькирия", "Какая же все-таки красивая женщина!", "Хотел бы я заглянуть вглубь", "Красавица!", "Обожаю! Какая вы классная во всех проявлениях", "Богиня".

Напомним, Экс-ВИА Гра Мейхер обратилась к украинкам с сильными словами: "Позвольте себе...".

Как сообщала Politeka, Экс-ВИА Гра Мейхер пленила моложавым видом, показав лицо вблизи: "На высоте!".

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