Популярная певица и бывшая солистка группы ВИА Гра Надежда Мейхер обратилась к женщинам с сильными словами и показала собственное очарование на кокетливых фото.

Как пишет Politeka.net, звезда поделилась мотивирующим постом в своем Инстаграм. В нем она дала совет другим женщинам. Судя по всему, сама Мейхер придерживается именно такой философии.

«Женщина--это целая вселенная!!!!

Не лишайте себя возможности стать необъятными...

Прежде всего позвольте себе открыть эту вселенную,

И не бойтесь заглядывать в потайные уголки своего мироздания. Безусловно любя! И Его, и Себя!», - написала певица.

Этот пост она сопроводила собственными фото. На них Мейхер позировала в элегантном черном платье. Певица счастливо улыбалась, наклонив голову и кокетливо опустив взгляд вниз.

Поклонники артистки тут же отреагировали.

«Какая красивая улыбка», «Божественно красива», «наш компас земной», «Богиня Любви И Красоты», «Вы прекрасны, от дебюта в группе до сих пор шикарно выглядите, сексуальна и желанна)», «Вселенная в каждом человеке», - пишут люди.

Напомним, экс-ВИА Гра Мейхер добавила образу "перчинки", надев необычный аксессуар.

Как сообщала Politeka, экс-ВИА Гра Мейхер покрутилась перед камерой в прозрачном платье.

Также Politeka писала, что экс-ВИА Гра Мейхер пококетничала в женственном наряде, который создала сама.