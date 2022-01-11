Как пишет Politeka.net, звезда поделилась мотивирующим постом в своем Инстаграм. В нем она дала совет другим женщинам. Судя по всему, сама Мейхер придерживается именно такой философии.
«Женщина--это целая вселенная!!!!
Не лишайте себя возможности стать необъятными...
Прежде всего позвольте себе открыть эту вселенную,
И не бойтесь заглядывать в потайные уголки своего мироздания. Безусловно любя! И Его, и Себя!», - написала певица.
Этот пост она сопроводила собственными фото. На них Мейхер позировала в элегантном черном платье. Певица счастливо улыбалась, наклонив голову и кокетливо опустив взгляд вниз.
Поклонники артистки тут же отреагировали.
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«Какая красивая улыбка», «Божественно красива», «наш компас земной», «Богиня Любви И Красоты», «Вы прекрасны, от дебюта в группе до сих пор шикарно выглядите, сексуальна и желанна)», «Вселенная в каждом человеке», - пишут люди.
Напомним, экс-ВИА Гра Мейхер добавила образу "перчинки", надев необычный аксессуар.
Как сообщала Politeka, экс-ВИА Гра Мейхер покрутилась перед камерой в прозрачном платье.
Также Politeka писала, что экс-ВИА Гра Мейхер пококетничала в женственном наряде, который создала сама.