Как сообщает Politeka.net, блогерша Анна Богдан которая стала невестой главного героя шоу "Холостяк" Михаила Заливако, поделилась в своем Instagram милым фото, на котором похвасталась безупречной фигурой и идеальными ногами.

На новой черно-белой фотографии Анна предстала в просторной комнате с белым фоном, она снята почти в полный рост. Перед камерой красотка появилась в тонком атласном платье светлого оттенка и необычного фасона, которое идеально легло по фигуре. Этот наряд красиво подчеркнул талию и длинные стройные ноги. Волосы девушки собраны в элегантный хвост, а на ее лице легкий макияж и милая улыбка.

В подписи к фото Богдан написала: "Что делают некоторые женщины, выбирая платье? Они идут в примерочную, потом зовут спутника, мужа, подругу, продавца, прохожих и всех спрашивают: "Ну как? Бледнит? Полнит? Старит? Подчеркивает?" и т. д. И это только начало. Потому что после покупки эта сцена трижды проигрывается со всеми домочадцами, а на следующее утро платье уже несут сдавать обратно в магазин". Михаил Лабковский. Книга "Хочу и буду". Когда-то и я такая была. Но прочитав эту книгу, она изменила меня и мою жизнь".

Напомним, Анна Богдан из "Холостяка" понежилась в постели и показала идеальное утро: "Когда не хочется...".

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