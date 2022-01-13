Анна Богдан стала победительницей одного из сезонов "Холостяка" и счастливо живет с мужчиной, рассказывая об их буднях.

Популярная блогерша и победительница 11 сезона шоу "Холостяк" Анна Богдан, стала избранницей главного героя Михаила Заливако, с которым теперь живет вместе и часто показывает кадры из счатсливого отдыха. Девушка ранее работала моделью, однако после решила сменить профессию на карьеру в турагентстве.

Сейчас Анна максимально не говорит о своей работе, предпочитая показывать будни в Инстаграм без таких моментов, чем не раз вызывала насмешки в сети.

В этот раз Анна решила показать, как валяется в постели в одном теплом белом халате и недовольно высказывается о холодах. По словам Богдан, с такими морозами ничего делать и никуда идти не хочется:

«Когда за окном -14 и не хочется выходить. Бублик тоже не хочет», - пишет Анна под новыми кадрами.

Как можно заметить, Анна часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Ранее Богдан также выложила совместное с Мишей фото и озадачила фанатов вопросом.

На фотографии Анна и Михаил запечатлены во время осенней прогулки, кадры из этой фотосессии влюбленные уже выставляли в сети. На снимке оба позируют в черных кожаных куртках и выглядят то ли грустными, то ли задумчивыми.

Напомним, Избранница "Холостяка" Заливако Анна Богдан устроила встряску для мышц впервые за месяц: "Такого длинного перерыва я...".

Как сообщала Politeka, Анна Богдан из "Холостяка" восхитила новым образом и поделись секретом: "Чтобы зима удалась…".

Также Politeka писала, что "Холостяк" Заливако растрогал поздравлением для Анны Богдан: "Мои любимые ноги".