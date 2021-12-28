Как пишет Politeka.net, 28-летняя эксмодель Анна Богдан после победы на реалити-шоу "Холостяк" продолжила отношения с главным героем, бизнесменом Михаилом Заливако. Пара часто появляется вместе на различных шоу, часто ездит отдыхать и живет вместе.
В своем Instagram Анна Богдан часто рассказывает поклонникам о своей жизни. На этот раз она устроила фанатам опрос и заговорила о детях. Так, избранница Михаила Заливако задала интересный вопрос.
"Миша первым ребенком хочет дочь (правда или ложь)", - написала Богдан.
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Заметим, что после окончания съемок Заливако переехал из Харькова в Киев и они с Анной начали арендовать квартиру. В интервью они часто говорят, что задумываются о браке и детях, но конкретных ответов относительно планов на будущее не дают.
Ранее Politeka писала, что Анна Богдан из" Холостяка "захватила новым образом и поделись секретом: "Чтобы зима удалась...".
Напомним, что победительница "Холостяка" Анна Богдан с малышкой на руках показала свою новую любовь: "Моя...".
А еще Politeka сообщала, что победительница "Холостяка" Анна Богдан поехала развлекаться без Заливако в интересной компании: "Любимые".