Как сообщает Politeka.net, популярный комик, актер и звезда "Квартал 95" Юрий Ткач, который вместе женой Викторией воспитывает маленькую дочку Лизу, часто радует поклонников забавными фото и видео на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист поделился очаровательным кадром с отдыха в Доминикане и сказал, что самое важное в таких фотографиях.

На снимке Юрий запечатлен, видимо, на веранде, сидя за столиком и позируя на фоне красивого ландшафта и вилл. Также в его кадр попали три высоких пальмы. Артист появился перед камерой в зеркальных розовых очках, так что в них отобразилась даже его тарелка с едой. Он с серьезным видом смотрит в объектив.

В подписи к фотографии Ткач объяснил, что главное в фотографиях с отпуска: "Главное, чтобы в кадр три пальмы попадало". Пользователи тут де принялись комментировать фото артиста: "Когда продал тонну цвет.мета", "Обязательно. Тяжелую экскурсию, остров Баунти, Санто Доминго (там первая церковь)", "И тарелочка на столе в очках", "Это были 90-е", "Четкий перец", "Полегче, чего такой красивый".

Напомним, Жена Ткача из "Квартал 95" сообщила, почему дочь не пошла в школу после каникул: "Мы решили...".

Как сообщала Politeka, Жена Юрия Ткача показала, как похорошела благодаря новой прическе: "Значит отдых".

Также Politeka писала, что Звезда "Квартал 95" Юрий Ткач с женой сделали необычный сюрприз для дочери: реакция Лизы бесценна.