Как пишет Politeka.net, Юрий Ткач стал популярным украинским комиком и серебряным призером высшей лиги КВН Украины. После этого звезду позвали работать в "Квартал 95", где он снимался в нескольких ситкомах. Также артист занял место судьи проекта "Рассмеши комика" с Евгением Кошевым.
Сейчас Юрий Ткач с женой Викторией и дочкой Лизой отдыхают в Доминиканской Республике, и активно делятся с фолловерами кадрами своих развлечений.
На отдыхе супруга артиста Виктория Ткач даже решила изменить прическу, чтобы подчеркнуть расслабленную атмосферу.
«Напомню! Косички, значит отдых», - написала Виктория Ткач.
Как менялось лицо Аллы Пугачевой после пластических операций: "Такая разная..."
Отвергнутый «Холостячкой» Огневич Тарапата всколыхнул откровением: «Я все еще…»
Известный режиссер, который работал с Данилко и Лорак, честно высказался о Wellboy: "Мне кажется, что..."
"Мастер Шеф. Битва сезонов", рассекречен полный состав участников: "Без Клопотенко..."
Известный российский актер пропал без вести в Казахстане: "Последний раз связался с мамой..."
Похожую прическу сделали и дочке Юрия Ткача. При чем у девочки косички окрашены в разные цвета.
Фолловеры желают артисты с семьей хорошего отдыха, и радуются новым кадрам.
Напомним, Ткач из "Квартал 95" укатил из Украины, прихватив жену и дочь: "Наконец-то дождался"
Как сообщала Politeka, Ткач из "Квартал 95" неожиданно стал блондином и удивил украинцев: "Не буду раскрывать всех тайн, но..."
Также Politeka писала, что жена звезды "Квартал 95" Ткача показала, что вытворяла их дочь с конфетти в волосах, видео: "Ветер в голове"