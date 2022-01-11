Жена звезды "Квартала 95", украинского артиста Юрия Ткача, поделилась яркими кадрами на своей странице в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Юрий Ткач стал популярным украинским комиком и серебряным призером высшей лиги КВН Украины. После этого звезду позвали работать в "Квартал 95", где он снимался в нескольких ситкомах. Также артист занял место судьи проекта "Рассмеши комика" с Евгением Кошевым.

Сейчас Юрий Ткач с женой Викторией и дочкой Лизой отдыхают в Доминиканской Республике, и активно делятся с фолловерами кадрами своих развлечений.

На отдыхе супруга артиста Виктория Ткач даже решила изменить прическу, чтобы подчеркнуть расслабленную атмосферу.

«Напомню! Косички, значит отдых», - написала Виктория Ткач.

Похожую прическу сделали и дочке Юрия Ткача. При чем у девочки косички окрашены в разные цвета.

Фолловеры желают артисты с семьей хорошего отдыха, и радуются новым кадрам.

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