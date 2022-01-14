Как пишет Politeka.net, Виктория и Юрий Ткач знакомы более 15 лет, но в отношениях состоят только 11. Пара уже женилась и воспитывает совместную дочь Лизу. Несколько дней назад семейство отправилось отдыхать на далекий курорт. Малышка Лиза, которая недавно только отправилась в первый класс. Виктория, как и Юрий, активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.

На новых сторис жена Ткача решила пообщаться с фанатами.

"Поговорим..?!", - пригласила к разговору Виктория.

"У Лизы каникулы еще)?", - спросил фанат.

"Нет. У Лизы каникулы закончились, как и во всех школах, но каникулы у нашего папы бывают крайне редко и семейный отдых, если он удается - это суперпраздник для нас, поэтому мы решили воспользоваться этим подаренным временем, чтобы провести его вместе и отдохнуть. Вот. Будем потом догонять, а что делать?", - сказала Виктория.

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