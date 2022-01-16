25-летняя Екатерина Никитина родилась в Кременчуге в семье преподавательницы в университете и сварщика, пишет Politeka.net.
Нередко красотка показывает своего любимого брата, Евгения, который 15 января отпраздновал 12 лет. По словам красотки, именно благодаря этому мальчику ее жизнь изменилась, и с двух его месяцев она прошла школу мам, ведь кормила, гуляла и укладывала спать мальчика.
"Ты слишком МНОГО значишь ДЛЯ МЕНЯ!!!🤗
Ты у нас потрясающий!!!🙌🏻
Умный, красивый, талантливый, заботливый, смышлёный, спортивный и ооочень добрый!!!!
Я тебе желаю не потерять все эти качества, спустя года своей жизни…❤️", - написала Екатерина Никитина.
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Звезда написала еще много пожеланий, и в конце добавила: "Не забывай, что для глупостей и у тебя есть сестра😝 Я всегда рядом!!! Помни об этом😇".
Публикация быстро собрала сотни лайков, пользователи Сети написали много приятных пожеланий мальчику, присоединившись к поздравлениям.
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