Звезда "Женского квартала" Екатерина Никитина рассказала о ребенке, который изменил ее жизнь, и как он много для нее значит - звезда написала важные пожелания.

25-летняя Екатерина Никитина родилась в Кременчуге в семье преподавательницы в университете и сварщика, пишет Politeka.net.

Нередко красотка показывает своего любимого брата, Евгения, который 15 января отпраздновал 12 лет. По словам красотки, именно благодаря этому мальчику ее жизнь изменилась, и с двух его месяцев она прошла школу мам, ведь кормила, гуляла и укладывала спать мальчика.

"Ты слишком МНОГО значишь ДЛЯ МЕНЯ!!!🤗



Ты у нас потрясающий!!!🙌🏻

Умный, красивый, талантливый, заботливый, смышлёный, спортивный и ооочень добрый!!!!

Я тебе желаю не потерять все эти качества, спустя года своей жизни…❤️", - написала Екатерина Никитина.

Звезда написала еще много пожеланий, и в конце добавила: "Не забывай, что для глупостей и у тебя есть сестра😝 Я всегда рядом!!! Помни об этом😇".

Публикация быстро собрала сотни лайков, пользователи Сети написали много приятных пожеланий мальчику, присоединившись к поздравлениям.

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