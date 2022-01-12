Как передает Politeka.net, Екатерина Никитина является популярной актрисой. Она прославилась благодаря своему участию в шоу "Женский квартал". Также юмористка принимала участие в множестве юмористических проектов, где показала себя как хорошую юмористку. Помимо работы в "Женском квартале" Екатерина Никитина занимается спортом, и обучает этому других.

Так, на этот раз актриса из "Женского квартала" опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Екатерина Никитина похвасталась своей спортивной фигурой, выставив формы на показ в шикарном черном облегающем платье.

"Никому не дано знать душу другого человека".



©️Стивен_Кинг "Оно", — процитировала писателя Екатерина Никитина.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Красотка", "Как всегда, выглядишь невероятно", "Люди не заморачиваются в плане узнать душу другого человека) у каждого ведь свой интерес)".

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