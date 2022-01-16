Дженнифер Лопес в свои 52 года способна с легкостью затмить молодых красавиц благодаря упорным тренировкам, что доказала во время отдыха на яхте в модном купальнике.

Как пишет Politeka.net, известная на весь мир исполнительница 52-летняя Дженнифер Лопес сейчас уделяет внимание детям и редко появляется на публике. Не так давно она завершила съемки в комедийном фильме, приступила к подготовке будущего концерта и занялась разработками для своего косметического бренда.

Поэтому поклонники уделяют время архивным кадрам знаменитости, которая предпочитает не так часто показывать себя в сети без определенного повода. В этот раз фанаты вспомнили о праздновании дня рождения Лопес.

Она не только провела его на роскошной яхте и в свои 52 года блеснула фигурой в бикини, но еще и заявила об отношения с Беном Аффлеком.

«Она просто потрясающая 😍❤️; Люблю это; мне нужно больше этих фото; она в любви; прямо женщина-весна, такая свежая; завидую ее выдержке» - пишут в сети.

Ранее Лопес высказалась о важности семейного отдыха.

«Мне действительно нравилось быть дома и ужинать с детьми каждый вечер, чего я не делала, наверное, никогда. Это было настоящим откровением и переоценкой, чтобы действительно взглянуть на то, что работает и что не работает. Вы думали, что у вас все в порядке, но вы спешите, и вы работаете, и они идут в школу, и мы все занятые. Переоценка важна» - заключила Лопес в интервью,

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