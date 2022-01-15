36-летняя популярная модель и певица Даша Астафьева ответила на вопросы о беременности и детях во время общения со своими подписчиками в Инстаграм.

Даша Астафьева осенью прошлого года рассказала о расставании с бизнесменом Артемом Кимом, с которым строила отношения несколько лет, передает Politeka.net. Пара многое пережила вместе, но создать что-то долгосрочное все же не удалось.

Несмотря на то, что у звезды не ладится с личной жизнью, Даша Астафьева часто получает вопросы о своей беременности. Есть те, кто советует артистке уже рожать, напоминая о ее возрасте.

Певица нередко отвечает на эти вопросы, которые, вероятно, ее задевают. Недавно она разместила стори с неприличным жестом.

А в этот раз звезда прокомментировала эти темы с иронией.

"Дочитываю некоторые вопросы и сразу в бой", - написала она.

"До 40 лет нужно хотя бы одного малыша) у тебя красивые дети будут", - написал один из пользователей Сети.

"Подкатила рубрика "Советы звезд". Наберемся терпения, братья и сестры", - ответила артистка.

"Вы что беременная?", - поинтересовался один из поклонников.

В ответ артистка похвасталась идеальным прессом.

А также надула живот, в результате удивив его размерами.

"Хочу беременная, хочу нет", - написала Даша Астафьева.

Напомним, Астафьева неожиданно призналась, что рассталась со своим бойфрендом

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