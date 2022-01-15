Даша Астафьева осенью прошлого года рассказала о расставании с бизнесменом Артемом Кимом, с которым строила отношения несколько лет, передает Politeka.net. Пара многое пережила вместе, но создать что-то долгосрочное все же не удалось.
Несмотря на то, что у звезды не ладится с личной жизнью, Даша Астафьева часто получает вопросы о своей беременности. Есть те, кто советует артистке уже рожать, напоминая о ее возрасте.
Певица нередко отвечает на эти вопросы, которые, вероятно, ее задевают. Недавно она разместила стори с неприличным жестом.
А в этот раз звезда прокомментировала эти темы с иронией.
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"Дочитываю некоторые вопросы и сразу в бой", - написала она.
"До 40 лет нужно хотя бы одного малыша) у тебя красивые дети будут", - написал один из пользователей Сети.
"Подкатила рубрика "Советы звезд". Наберемся терпения, братья и сестры", - ответила артистка.
"Вы что беременная?", - поинтересовался один из поклонников.
В ответ артистка похвасталась идеальным прессом.
А также надула живот, в результате удивив его размерами.
"Хочу беременная, хочу нет", - написала Даша Астафьева.
Напомним, Астафьева неожиданно призналась, что рассталась со своим бойфрендом
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Также Politeka писала, что Астафьева в леопардовом купальнике раскрыла, что радует ее на отдыхе