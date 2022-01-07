Известная украинская певица и бывшая солистка группы Nikita Даша Астафьева рассказала о том, в какой компании отправилась на отдых.

Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм звезда поделилась новым ярким фото. Как и многие другие звезды, Астафьева решила сбежать от украинской промозглой январской погоды туда, где тепло и светит солнце. В своем посте певица рассказала, что составило ей компанию на эту поездку.

«Человеку надо улетать. Этот факт, каждый раз даёт почувствовать себя живым и настоящим. Я есть. Это первое, что чувствуешь когда ноги касаются далекой земли. В очередной раз улетела в приятной компании – Книга. Начало не даёт усомниться в правильности выбора», - написала Астафьева.

В отрывке из книги, которым она поделилась, речь шла о депрессии и любви.

Кроме того, Даша показала снимок, на котором позировала в леопардовом купальнике на фоне голубого неба.

Поклонники певицы не смогли пройти мимо.

«Моя тигрица-леопардица любимая! Ноу депрессо, Ай лав Ю!!», «Ваши слова живые и наполнены смыслом!», «Дашунин, хорошего отдыха и перезагрузки!», «Красивая очень», «Хороша Даша», - пишут люди.

Напомним, Астафьева раскрыла, что вынуждена делать, чтобы поддерживать шикарную фигуру.

Как сообщала Politeka, одетая Астафьева после жарких фотосессий поразила скромными кадрами.

Также Politeka писала, что суды разрушили отношения Даши Астафьевой с женихом, свадьбы не будет.