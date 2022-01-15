Известная модель Даша Хлистун, которая стала первым ангелом Victoria’s Secret из Украины, 14 января отпраздновала свое 26-летие, пишет Politeka.net. Звезда призналась, что чувствует себя на 18.
На следующий день модель вышла в эфир своего Инстаграм и рассказала, как провела праздник.
"Привет! Я без головной боли сегодня, все было культурно вчера, все было хорошо, поэтому сегодня даже плов готовлю. Ребенок мой спит, а я вышла к вам, чтобы сказать каждому спасибо большое за ваши поздравления, за то, что вы мне вчера желали от всей души, и рада, очень-очень приятно", - обратилась красотка к подписчикам.
Отметим, что жена Макса Михайлюка была без макияжа, и одета по-домашнему.
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Позже красотка показала дочь Ариану, которая все-таки проснулась.
"Кто тут у нас уже проснулся? Маленький Максимка?", - шутливо спросила модель.
Отметим, Даша Хлистун и Макс Михайлюк познакомились в Инстаграм. Последний написал девушке, они пообщались, встретились, а позже начали строить отношения.
Напомним, жена "Холостяка" Михайлюка сделала откровенное признание о своем возрасте
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