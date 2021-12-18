Как сообщает Politeka.net, популярная модель Даша Хлыстун, которая не так давно подарила дочь своему мужу Максу Михайлюку, быстро вернулась в форму после беременности и теперь то и дело щеголяет в роскошных образах и принимает участие в фешн-съемках.

Так, в этот раз Даша впечатлила публику своим появлением на светской вечеринке. Кадры с мероприятия девушка выложила в своем Instagram. На снимках видно, что модель выбрала для выхода длинное черное платье интересного фасона с глубоким вырезом, которое подчеркнуло стройную фигуру и длинные ноги. Волосы красотки собраны в элегантную прическу, а на ее лице аккуратный макияж.

Поклонник просто без ума от нового образа Хлыстун, модель заваливают комплиментами и лайками: "Дашка огонь! Как мало моделей, в которых все гармонично и лицо, и фигура и энергия! Мое восхищение", "Красивая и шикарная Даша, спору нет, но ваша худоба немного пугает", "Прекрасная", "Даша, вы загляденье", "Даша, ты красотка", "Самая красивая", "Богиня", "Даша, вы шикарная", "Даша, ты космос".

Напомним, Жена "Холостяка" Михайлюка обратилась за помощью к украинцам: "Я поняла, что...".

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