Как сообщает Politeka.net, блогерша Анна Богдан стала довольно популярной в социальной сети после победы на шоу, поэтому стала активно вести Инстаграм и рассказывать о себе и своей жизни. Причем девушка также нередко впечатляет модными образами.

До того, как стать турагентом, Анна пробовала себя в качестве модели. Также девушка сбросила пятнадцать килограмм после развода и теперь строго придерживается своих тренировок питания. Поэтому стиль для нее очень важен.

Она с легкостью подчеркивает свои формы и восхищает бесконечно длинными ногами. В изумрудном гольфе, черном мини и такого же цвета ботфортах она выглядела более чем привлекательно.

«Как проходит ваш вечер?» - пишет Богдан под кадрами.

Также Анна показала новый кадр, на котором предстала в просторной комнате с белым фоном, она снята почти в полный рост. Перед камерой красотка появилась в тонком атласном платье светлого оттенка и необычного фасона, которое идеально легло по фигуре.

В подписи к фото Богдан написала: "Что делают некоторые женщины, выбирая платье? Они идут в примерочную, потом зовут спутника, мужа, подругу, продавца, прохожих и всех спрашивают: "Ну как? Бледнит? Полнит? Старит? Подчеркивает?" и т. д. И это только начало. Потому что после покупки эта сцена трижды проигрывается со всеми домочадцами, а на следующее утро платье уже несут сдавать обратно в магазин". Михаил Лабковский. Книга "Хочу и буду". Когда-то и я такая была. Но прочитав эту книгу, она изменила меня и мою жизнь".

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