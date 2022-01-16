Молодая украинская певица и победительница шоу «Х-Фактор» Элина Иващенко показала, как страдает из-за своей новой диеты.

Как пишет Politeka.net, исполнительница, недавно отпраздновавшая свое 20-летие, поделилась новыми кадрами в Инстаграм.

На видео Иващенко показала, из-за чего ей приходится страдать. Так, артистка призналась, что не так давно перешла на правильное питание. Например, на завтрак она ела хлебцы с хумусом, а ее следующим перекусом было яблоко.

Однако, молодой человек юной артистки ее диету не разделяет, искушая ее фастфудом.

«Когда ты сидишь на ПП три дня, а твой парень попросил заехать в Мак», - подписала кадры Иващенко.

На видео она сидит в машине и со страдальческим взглядом смотрит на пакет с едой на соседнем сидении.

Певица тяжело вздыхала, то и дело поглядывая на запретную пищу.

Отметим, что Иващенко впервые привлекла внимание украинцев, когда приняла участие в проекте «Голос. Діти», где выступала в команде Тины Кароль.

В прошлом году юная артистка прославилась еще больше, спев дуэтом с Олегом Винником.

О возлюбленном Иващенко известно немного: его зовут Олег и ему 27 лет. Девушка то и дело показывает его в своем Инстаграм.

Напомним, фаворитка Винника рассказала, что ей пришлось пережить в лесу.

Как сообщала Politeka, партнерша Олега Винника написала заявление в полицию на свою обидчицу.

Также Politeka писала, что 19-летняя любимица Винника в купальнике показала возлюбленного, который старше ее почти на 10 лет.