Как пишет Politeka.net, исполнительница, недавно отпраздновавшая свое 20-летие, поделилась новыми кадрами в Инстаграм.
На видео Иващенко показала, из-за чего ей приходится страдать. Так, артистка призналась, что не так давно перешла на правильное питание. Например, на завтрак она ела хлебцы с хумусом, а ее следующим перекусом было яблоко.
Однако, молодой человек юной артистки ее диету не разделяет, искушая ее фастфудом.
«Когда ты сидишь на ПП три дня, а твой парень попросил заехать в Мак», - подписала кадры Иващенко.
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На видео она сидит в машине и со страдальческим взглядом смотрит на пакет с едой на соседнем сидении.
Певица тяжело вздыхала, то и дело поглядывая на запретную пищу.
Отметим, что Иващенко впервые привлекла внимание украинцев, когда приняла участие в проекте «Голос. Діти», где выступала в команде Тины Кароль.
В прошлом году юная артистка прославилась еще больше, спев дуэтом с Олегом Винником.
О возлюбленном Иващенко известно немного: его зовут Олег и ему 27 лет. Девушка то и дело показывает его в своем Инстаграм.
Напомним, фаворитка Винника рассказала, что ей пришлось пережить в лесу.
Как сообщала Politeka, партнерша Олега Винника написала заявление в полицию на свою обидчицу.
Также Politeka писала, что 19-летняя любимица Винника в купальнике показала возлюбленного, который старше ее почти на 10 лет.