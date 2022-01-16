Украинский ведущий Александр Педан, который ведет шоу "Эксы", показал, как развлекается на отдыхе в Доминиканской Республике.

Как пишет Politeka.net, Александр Педан - популярный украинский телеведущий. Звезда снимается в шоу "Эксы", а также является верховным судьей проекта "Хто зверху?" с Лесей Никитюк и Сергеем Притулой. Не забывает артист и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

В новой публикации Педан показал, как проводит время на Доминикане. На кадрах Александр был с пальмой, лежал на песке с нарисованным хвостом русалки и сидел в деревянном кресле в воде. Кадры получились забавными и интересными.

"Я НЕ СДЕРЖАЛСЯ

Знаете, что пафосный отдых не для меня, но на таких красивых локациях, каюсь, сорвался!

Вот вам инста-лакшери-делюкс-спа-резорт-фото (смотрите в карусели эти шедевры)

Голосуйте в комментариях, которое вам зашло больше всего?

P.S искал референсы по всей инстаграме)", - написал Педан.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Вот это фотосессия", "какие классные фотки! Супер! Хорошего отдыха!", "Пальмовая спина - топ", "Очень позитивно", "Александр, какие чудесные фото! Отличного отдыха! П.С. как круто Вы умудряетесь сфоткаться без туристов на заднем плане".

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