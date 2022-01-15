Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram известный украинский 39-летний ведущий, блогер и шоумен Александр Педан, который является верховным судьей в шоу "Кто сверху?", которое ведущие Леся Никитюк и Сергей Притула, и ведущим шоу "Эксы", часто делится с поклонниками фото и видео.

На этот раз Александр Педан поделился с поклонниками кадрами роскошного отдыха в Доминиканской Республике, куда улетел вместе с женой Инной. Педан показал фото с острова Саона.

"Доминикана - это отдельный остров. Наш отель находится на побережье Атлантического океана, поэтому здесь невероятно красиво. Но нам захотелось посмотреть и другую Доминикану со стороны Карибского моря. Поэтому поехали на экскурсию на остров Саона", - пояснил Педан.

Как видим, на острове телеведущий с женой купались, отдыхали, вкусно ели и пили коктейль "Пинаколада", который сделали прямо в ананасе.

"Остров находится недалеко от Доминиканы и там действительно невероятный пляж. Начали наше приключение с настоящей Пена колады, которую делают за 10$ в ананасе (смотрите рецепт в карусели)", - написал Педан.

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Напомним, что Никитюк рассекретила, сколько тратит в салоне красоты за один раз: "Это ж сколько можно было...".

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