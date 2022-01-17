Украинская певица Тина Кароль, которая за последний год провела ребрендинг своего образа и отказалась от участия во многих телепроектах, заговорила о цене успеха.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Тины Кароль появился эпизод из нового фильма о создании ее концертных шедевров. Певица впечатлила видом в эффектном платье с необычным декольте.

«Успех не приходит к тем, кто не подготовлен к нему. Конечно, бывает удача улыбнулась тебе, но что дальше с этим делать? Всё это большой труд, сила духа - это ясность», - отметила Кароль.

В комментариях поклонники оставили ей массу теплых слов.

«Просто браво», «Очень хотим увидеть полный концерт», «Это вау», «Так Любим Сильно-Сильно!», «Это невероятная работа, и большой труд, спасибо вам за то, что вы делаете, фильм получился просто невероятный, спасибо», «В восторге от фильма, он невероятен», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Тина Кароль засветилась от счастья рядом с грузинским красавцем: "Дан Балан уже не тот".

Также Politeka писала, что Кароль в платье с разрезом впечатлила ярким видом: "Тина и Анри, вы великолепны".

А еще Politeka сообщала, что Тина Кароль игриво покрутилась перед зеркалом: "Задела все струны души".