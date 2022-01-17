Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Тины Кароль появился эпизод из нового фильма о создании ее концертных шедевров. Певица впечатлила видом в эффектном платье с необычным декольте.
«Успех не приходит к тем, кто не подготовлен к нему. Конечно, бывает удача улыбнулась тебе, но что дальше с этим делать? Всё это большой труд, сила духа - это ясность», - отметила Кароль.
В комментариях поклонники оставили ей массу теплых слов.
«Просто браво», «Очень хотим увидеть полный концерт», «Это вау», «Так Любим Сильно-Сильно!», «Это невероятная работа, и большой труд, спасибо вам за то, что вы делаете, фильм получился просто невероятный, спасибо», «В восторге от фильма, он невероятен», - пишут пользователи сети.
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