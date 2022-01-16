Знаменита співачка Тіна Кароль взяла участь у зйомках розважального шоу в Тбілісі, компанію їй склав відомий красень.

Як повідомляє Politeka.net, українська поп-діва Тіна Кароль побувала в Грузії. Виконавиця стала спеціальною гостею фіналу грузинських "Танців з зірками". Виступ Тіни Кароль і співака Анрі Джохадзе (ANRI) було опубліковане на каналі співака в Youtube. (щоб його подивитися доскрольте вниз).

"На ютубчик виклали виступ Тіни Кароль у фіналі грузинських "Танців з зірками". Разом зі співаком Анрі Джохадзе вона виконала трек " Красиво. І так, Дан Балан вже не той", - йдеться в повідомленні телеграм-каналу.

Для виступу в прямому ефірі співачка вибрала ефектну асиметричну сукню. Вишукане вбрання, прикрашене вишивкою з кристалами. На сцені шоу Кароль і Джохадзе виконали хіт артистки "Красиво" в новому аранжуванні англійською та грузинською мовами.

Користувачам мережі сподобалося виконання артитстів і вони залишили про це коментарі в мережі: "Спасибі за цей приголомшливий дует, Тіна ти блискуча, красивий дует!", "Такі милі", "Ви чудово виглядаєте, дуже чудове поєднання голосів".

Варто відзначити, що Тіні Кароль вже давно приписують роман з молдавським співаком Даном Баланом, який ще тягнеться з часів їх співпраці на "Голосі країни".

Нагадаємо, що Тіна Кароль в яскравій сукні заговорила про щастя.

Також Politeka повідомляла, що Кароль на підборах мало не впала зі сходів.