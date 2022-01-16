Як повідомляє Politeka.net, українська поп-діва Тіна Кароль побувала в Грузії. Виконавиця стала спеціальною гостею фіналу грузинських "Танців з зірками". Виступ Тіни Кароль і співака Анрі Джохадзе (ANRI) було опубліковане на каналі співака в Youtube. (щоб його подивитися доскрольте вниз).
"На ютубчик виклали виступ Тіни Кароль у фіналі грузинських "Танців з зірками". Разом зі співаком Анрі Джохадзе вона виконала трек " Красиво. І так, Дан Балан вже не той", - йдеться в повідомленні телеграм-каналу.
Для виступу в прямому ефірі співачка вибрала ефектну асиметричну сукню. Вишукане вбрання, прикрашене вишивкою з кристалами. На сцені шоу Кароль і Джохадзе виконали хіт артистки "Красиво" в новому аранжуванні англійською та грузинською мовами.
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Користувачам мережі сподобалося виконання артитстів і вони залишили про це коментарі в мережі: "Спасибі за цей приголомшливий дует, Тіна ти блискуча, красивий дует!", "Такі милі", "Ви чудово виглядаєте, дуже чудове поєднання голосів".
Варто відзначити, що Тіні Кароль вже давно приписують роман з молдавським співаком Даном Баланом, який ще тягнеться з часів їх співпраці на "Голосі країни".
Нагадаємо, що Тіна Кароль в яскравій сукні заговорила про щастя.
Також Politeka повідомляла, що Кароль на підборах мало не впала зі сходів.