Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram співачка Тіна Кароль опублікувала відеоролик, в якому підкорює своїми танцювальними навичками.
Так, Тіна Кароль розташувалася перед дзеркалом. На артистці - блакитні джинси і толстовка бежевого кольору, її волосся розпущене і випрямлене. У відображенні на неї дивиться зовсім "інша" Тіна в іншому образі: виконавиця спокусливо позувала в сукні чорного і високих підборах, демонструючи стрункі ніжки і стильне взуття.
Сюжет відео полягає в тому, що артистка починає танцювати спокусливий танець перед дзеркалом. Особливої атмосферності кадрам додала запальна музика і уповільнена зйомка.
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Шанувальники завжди в захваті і навіть легкому шоці від талантів Тіни Кароль. Під численними відео і фото можна знайти безліч захоплених коментарів: "Чесно і глибоко, чіпає до мурашок", "Вона в самому сердечку", "Зачепило всі струни душі. Неймовірно і дуже ніжно".
Нагадаємо, що Тіна Кароль в яскравій сукні заговорила про щастя.
Також Politeka повідомляла, що Кароль на підборах мало не впала зі сходів.