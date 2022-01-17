Тіна Кароль блищить на сцені і світських заходах в стильних образах як від вітчизняних, так і зарубіжних дизайнерів, а її вбрання із задоволенням обговорюють шанувальники і ЗМІ.

Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram співачка Тіна Кароль опублікувала відеоролик, в якому підкорює своїми танцювальними навичками.

Так, Тіна Кароль розташувалася перед дзеркалом. На артистці - блакитні джинси і толстовка бежевого кольору, її волосся розпущене і випрямлене. У відображенні на неї дивиться зовсім "інша" Тіна в іншому образі: виконавиця спокусливо позувала в сукні чорного і високих підборах, демонструючи стрункі ніжки і стильне взуття.

Сюжет відео полягає в тому, що артистка починає танцювати спокусливий танець перед дзеркалом. Особливої атмосферності кадрам додала запальна музика і уповільнена зйомка.

Шанувальники завжди в захваті і навіть легкому шоці від талантів Тіни Кароль. Під численними відео і фото можна знайти безліч захоплених коментарів: "Чесно і глибоко, чіпає до мурашок", "Вона в самому сердечку", "Зачепило всі струни душі. Неймовірно і дуже ніжно".

Нагадаємо, що Тіна Кароль в яскравій сукні заговорила про щастя.

Також Politeka повідомляла, що Кароль на підборах мало не впала зі сходів.