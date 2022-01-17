Как сообщает Politeka.net, популярная американская теледива, светская львица и бизнесвумен Кортни Кардашьян не устает радовать свою аудиторию все новыми выходками. Так, в этот раз звездная красотка поделилась в Instagram кадрами из новой фотосессии, в которой предстала в соблазнительном образе.

На новых фотографиях Кортни запечатлена, видимо, в своем доме, или у кого-то в гостях. Перед камерой она появилась в закрытом, но облегающем платье с веревочками, которое подчеркнуло тонкую талию и аппетитный "орешек". Свой образ красотка дополнила темными сапогами, ее волосы собраны в аккуратную прическу, а на лице модные солнцезащитные очки.

В подписи к фотографиям Кардашьян написала: "Пятничный фильм". А поклонники тут же принялись обсуждать снимки, засыпая звезду комплиментами в комментариях: "Ты такая горячая", "Красотка", "Прекрасная леди", "Пусть счастье всегда будет с тобой, Кортни", "Королева", "Однозначно самая красивая женщина в мире".

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