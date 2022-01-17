Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и актриса Алина Гросу, которая после развода с российским бизнесменом Александром Комковым закрутила роман с героем своих клипов романом Полянским, часто радует поклонников яркими публикациями в своем профиле в Instagram.
В новом посте Алина Гросу поделилась своей радостью.
«Приятные новости. Сегодня узнала, что я вошла в топ-12 самых успешных личностей Украины. И стала лицом календаря статусных людей в 2022 году. Я украсила обложку календаря от украинского издания и страницу месяца июля», - написала артистка.
Поклонники Алины Гросу поздравляют ее с новым достижением.
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«Алиночка😍😍😍 поздравляю👏👏👏, искренне рада за Вас!», «Поздравляю, так держать», «Поздравляю😍 достойно», «Поздравляю!! Ты это заслужила! Наша гордость!❤ дальше-больше!❤ любим тебя», - пишут в комментариях.
Напомним, Алина Гросу показала маму-красотку в ее день рождения, сходство поражает: "Дорожу всей душой".
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