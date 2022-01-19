В сети опубликовали забавное фото молдавского артиста Дана Балана, на котором он появился в розовом костюмчике с двумя мужчинами.

Как сообщает Politeka.net, на фан-странице в Instagram, посвященной известному молдавскому исполнителю Дану Балану, опубликовали забавное фото артиста в компании двух мужчин. В подписи к фотографии уточнили, что снимок архивный.

Примечательно, что на фотографии Дан позирует в интересном розовом костюме, который предпочел сочетать с черной футболкой. Также фанаты заметили игривые кудри на его голове. Артист запечатлен в компании двух мужчин, они мило улыбаются в камеру.

В подписи к фотографии написали: "А вы думаете Дан первый раз был в розовом костюме? Архив". Отметим, что недавно Балан появился на частном мероприятии в похожем или том самом розовом костюме.

Поклонники тут же принялись комментировать снимок кумира: "Да нет, Дан красавчик в любом костюме", "В розовом пиджаке да, выступал, видела. Но в костюме вижу первый раз", "Он выступал Одессе в розовом костюме", "Кудрявый Дан", "Это фото ведь из архива, так значит решил вспомнить молодость!", "Да, розовый костюм, к чему бы это, что-то здесь не все так просто", "Дану все подходит", "Костюм как-то странно".

Напомним, "Рядом с Тиной выглядит харизматичней": похудевший Дан Балан появился с эффектной брюнеткой.

Как сообщала Politeka, Дан Балан вскочил с места, увидев Кароль, появилось видео момента: "Буду всегда с тобой".

Также Politeka писала, что Повзрослевшего Дана Балана сравнили с тем, каким он был в разгар "романа" с Кароль: "Погас внутренний огонь".