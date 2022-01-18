В сети опубликовали новые фото с Даном Баланом на частном мероприятии, фанаты заметили, что кумир сильно похудел в последнее время.

Как сообщает Politeka.net, на фан-страницах в Instagram, посвященных молдавскому артисту Дану Балану, опубликовали свежие фото певца, снятые на недавнем мероприятии. На кадрах красавца можно увидеть в компании его фанаток, которые подошли сфотографироваться.

Так на одном из снимков Дан позирует с эффектной брюнеткой, они прижались друг к другу и смотрят в объектив. На второй фотографии артист запечатлен с еще одной фанаткой – очаровательной блондинкой, к ней он тоже тепло прижимается.

Поклонники заметили, что Балан, который появился на мероприятии в стильном розовом пиджаке, сильно похудел в последнее время. В комментариях начали обсуждать новые снимки с Даном: "Круто", "Рядом с Тиной Дан выглядит харизматичней. Изюминка только с Тиной. Вот так", "Немножко уставший", "Жизнь одна и миг один. Встреча с Тиной не случайна", "Дан похудел", "Постарел", "Зачем выставлять фото с Даном со всеми подряд?".

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