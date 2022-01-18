Как сообщает Politeka.net, на странице шоу "Зірковий шлях" в Instagram опубликовали забавный фотоколлаж, на котором показали снимки российского актера Романа Полянского, который вслед за возлюбленной Алиной Гросу переехал в Киев. На коллаже можно увидеть, как выглядел парень в юности, и как изменился за это время.

"Роман Полянский в юности и сейчас. Что скажете, 38-летний актер @roman_polianskiy сильно изменился? Делитесь в комментариях", - говорится в подписи к коллажу". Так, пользователи отметили, что Полянский почти не изменился с юных лет, хотя сейчас ему уже 38, разве что немного возмужал. К слову, некоторым фанатам Роман в молодости напомнил известного когда-то победителя "Фабрики звезд" Стаса Шуринса.

"Красивый. И тогда, и сейчас", "Красивый", "В юности Рома был Стасом Шуринсом", "Я подумала Стас Шуринс в молодости и сейчас. Очень похожие", "В юности Рома был Стасом Шуринсом", "Красивый мужчина", "Изменился, как и все. Тогда и сейчас красавчик", "Мужчину возраст только красит", "Вид у него какой-то болезненный", "Очень постарел, выглядит сейчас старше 45", "Хороший талантливый актер!", - пишут в комментариях.

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